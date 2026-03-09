Paunović: Donošenjem Zakona i formiranjem komisije učinjen pravi korak

Insajder
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović ocenila je da je donošenjem izmena i dopuna Zakona o biračkom spisku i formiranjem Komisije za reviziju učinjen pravi korak ka većem poverenju glasača u izborni proces i upozorila da bi eventualna politizacija tog tela mogla samo da produbi postojeće podele.

Ona je u intervjuu za Večernje novosti rekla da je Zakon donet pod pretpostavkom da će Komisija imati značajnu ulogu kada je u pitanju veće povberenje u izborni proces. "Sa druge strane ukoliko njen rad bude posvećen onome što sama ovlašćenja Komisije za reviziju biračkog spiska jesu, može imati efekta. Ukoliko se dogodi da on bude opterećen i politički obojen, onda će to dati manji efekat i produbiti priču", rekla je Paunović. Prema njenim rečima ako unapred iz
