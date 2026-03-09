U Nišu iz saobraćaja isključeno 40 pijanih vozača

U kontroli tokom vikenda saobraćajna policija je u Nišu iz saobraćaja isključila 40 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. „Rekorderi“ su vozači koji su bili za volanom, a imali su 2,90 i 2,11 promila alkohola u krvi.

Kako saopštavaju iz niške policije, zaustavljeni su 53-godišnji vozač „renoa“ sa 2,90 promila i 64-godišnjak koji je vozio „dačiju“ sa 2,11 promila. Protiv njih će zbog nasilničke vožnje biti podnete prekršajne prijave. U Nišu i na auto-putu iz saobraćaja su isključeni vozači „opela“ (36) i „pežoa“ (32) koji su upravljali vozilima sa 1,80 i 1,60 promila alkohola u organizmu, u okolini Doljevca tridesetpetogodišnjak koji je vozio „folksvagen“ sa 1,49 promila