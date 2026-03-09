U Nišu iz saobraćaja isključeno 40 pijanih vozača

Južne vesti pre 38 minuta  |  Jelena Canić Milanović
U Nišu iz saobraćaja isključeno 40 pijanih vozača

U kontroli tokom vikenda saobraćajna policija je u Nišu iz saobraćaja isključila 40 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. „Rekorderi“ su vozači koji su bili za volanom, a imali su 2,90 i 2,11 promila alkohola u krvi.

Kako saopštavaju iz niške policije, zaustavljeni su 53-godišnji vozač „renoa“ sa 2,90 promila i 64-godišnjak koji je vozio „dačiju“ sa 2,11 promila. Protiv njih će zbog nasilničke vožnje biti podnete prekršajne prijave. U Nišu i na auto-putu iz saobraćaja su isključeni vozači „opela“ (36) i „pežoa“ (32) koji su upravljali vozilima sa 1,80 i 1,60 promila alkohola u organizmu, u okolini Doljevca tridesetpetogodišnjak koji je vozio „folksvagen“ sa 1,49 promila
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Saobraćajna policija sankcionisala šest vozača zbog alkohola

Saobraćajna policija sankcionisala šest vozača zbog alkohola

Ist media pre 28 minuta
Tokom vikenda u Nišu sankcionisano 497 vozača, 40 isključeno iz saobraćaja zbog alkohola

Tokom vikenda u Nišu sankcionisano 497 vozača, 40 isključeno iz saobraćaja zbog alkohola

Niške vesti pre 43 minuta
Tokom vikenda u Nišu iz saobraćaja isključeno 40 vozača zbog alkohola

Tokom vikenda u Nišu iz saobraćaja isključeno 40 vozača zbog alkohola

RTV pre 1 sat
Vikend u Nišu: 40 vozača isključeno zbog alkohola u organizmu

Vikend u Nišu: 40 vozača isključeno zbog alkohola u organizmu

Glas juga pre 1 sat
Sedam saobraćajnih nezgoda tokom protekle nedelje na području PU Pirot

Sedam saobraćajnih nezgoda tokom protekle nedelje na području PU Pirot

Pirotske vesti pre 2 sata
Policija otkrila 40 pijanih vozača, jedan od njih vozio sa skoro 3 promila alkohola u krvi

Policija otkrila 40 pijanih vozača, jedan od njih vozio sa skoro 3 promila alkohola u krvi

Jugmedia pre 1 sat
Tokom vikenda 30 saobraćajnih nezgoda u Južnobanačkom okrugu, jedna osoba poginula

Tokom vikenda 30 saobraćajnih nezgoda u Južnobanačkom okrugu, jedna osoba poginula

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišRenoFolksvagenVolkswagenRenault

Vojvodina, najnovije vesti »

Istakao rok za podnošenje listi za lokalne izbore, ko su do sada potvrđeni kandidati?

Istakao rok za podnošenje listi za lokalne izbore, ko su do sada potvrđeni kandidati?

Mašina pre 43 minuta
U Boru proglašeno pet izbornih lista, tri na čekanju

U Boru proglašeno pet izbornih lista, tri na čekanju

N1 Info pre 13 minuta
Istekao rok za prijavu lista za lokalne izbore, najviše lista proglašeno u Lučanima

Istekao rok za prijavu lista za lokalne izbore, najviše lista proglašeno u Lučanima

RTV pre 23 minuta
Saobraćajna policija sankcionisala šest vozača zbog alkohola

Saobraćajna policija sankcionisala šest vozača zbog alkohola

Ist media pre 28 minuta
U Nišu iz saobraćaja isključeno 40 pijanih vozača

U Nišu iz saobraćaja isključeno 40 pijanih vozača

Južne vesti pre 38 minuta