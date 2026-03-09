Cena nafte probija sve granice, ali ovo nije kraj: Analitičari upozoravaju na još veći udar

Kurir pre 40 minuta
Cena nafte probija sve granice, ali ovo nije kraj: Analitičari upozoravaju na još veći udar

Cene nafte premašile su danas na evropskim berzama 110 dolara po barelu zbog poremećaja u snabdevanju, prenosi Trejding ekonomiks.

Na azijskim berzama situacija je još gora, a barel nafte se plaća 120 dolara. Zbog svega što se dešava na tržištu za danas je saznav hitan sastanak G-7 i Međunarodne agencije za energetiku. Fjučersi sirove nafte WTI porasli su danas za čak 31 odsto, pre nego što su se vratili na trgovanje 13 odsto iznad 100 dolara po barelu, a zbog smanjenja proizvodnje od strane glavnih bliskoistočnih proizvođača nakon poremećaja u Ormuskom moreuzu. Raniji skok označava najveći
