Makron stiže na Kipar! Hoćemo da jačamo bezbednost kako bismo smirili napetost u regionu!

Kurir pre 1 sat  |  Beta)
Makron stiže na Kipar! Hoćemo da jačamo bezbednost kako bismo smirili napetost u regionu!

Predsednik Francuske Emanuel Makron posetiće danas Kipar da bi izrazio francusku solidarnost sa državom članicom Evropske unije, koja je prošle nedelje pogođena dronovima i raketama povezanim sa sukobom na Bliskom istoku, saopštila je sinoć Jelisejska palata.

Makron će se u Pafosu sastati sa kiparskim predsednikom Nikosom Hristodulidesom i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom. "Cilj je jačanje bezbednosti oko Kipra i u istočnom Mediteranu sa evropskim partnerima, sa ciljem da se doprinese smirivanju napetosti u regionu", saopštilo je francusko predsedništvo. Francuski predsednik je nedavno najavio raspoređivanje fregate Langedok i protivvazdušnih sredstava u vodama kod Kipra. Francuska je rasporedila velike vojne
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Jelisejska palata: Makron sutra boravi na Kipru, izražava solidarnost Francuske

Jelisejska palata: Makron sutra boravi na Kipru, izražava solidarnost Francuske

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaIranBliski IstokKiparGrčkaEmanuel MakronFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Novi vrhovni vođa: Ko je Modžtaba Hamnei?

Novi vrhovni vođa: Ko je Modžtaba Hamnei?

Vreme pre 32 minuta
Makron stiže na Kipar! Hoćemo da jačamo bezbednost kako bismo smirili napetost u regionu!

Makron stiže na Kipar! Hoćemo da jačamo bezbednost kako bismo smirili napetost u regionu!

Kurir pre 1 sat
Stanje na granici Irana i Turske: Nema egzodusa, stanje normalno

Stanje na granici Irana i Turske: Nema egzodusa, stanje normalno

Kurir pre 2 sata
U Libanu četvrtina poginulih su deca: Crni bilans sukoba Izraela i Hezbolaha!

U Libanu četvrtina poginulih su deca: Crni bilans sukoba Izraela i Hezbolaha!

Kurir pre 3 sata
Ambasadorska pretnja: Tramp ovo neće zaboraviti

Ambasadorska pretnja: Tramp ovo neće zaboraviti

Politika pre 3 sata