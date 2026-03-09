Makron stiže na Kipar! Hoćemo da jačamo bezbednost kako bismo smirili napetost u regionu!

Predsednik Francuske Emanuel Makron posetiće danas Kipar da bi izrazio francusku solidarnost sa državom članicom Evropske unije, koja je prošle nedelje pogođena dronovima i raketama povezanim sa sukobom na Bliskom istoku, saopštila je sinoć Jelisejska palata.

Makron će se u Pafosu sastati sa kiparskim predsednikom Nikosom Hristodulidesom i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom. "Cilj je jačanje bezbednosti oko Kipra i u istočnom Mediteranu sa evropskim partnerima, sa ciljem da se doprinese smirivanju napetosti u regionu", saopštilo je francusko predsedništvo. Francuski predsednik je nedavno najavio raspoređivanje fregate Langedok i protivvazdušnih sredstava u vodama kod Kipra. Francuska je rasporedila velike vojne