Pao otkaz u Bundesligi: Bauer više nije trener Volfsburga! Smenjen i sportski direktor kluba!

Nemački stručnjak Daniel Bauer nije više trener fudbalera Volfsburga, saopštio je danas nemački klub.

Kako je saopšteno, Bauer (43) je smenjen posle jučerašnjeg poraza kod kuće od Hamburga (2:1) u meču 25. kola Bundeslige. Bio je to treći neuspeh u nizu u Bundseligi. Zajedno sa Bauerom, smenjen je i Peter Kristijansen, sportski direktor. Popularnim "vukovima" do kraja sezone predstoji grčevita borba za opstanak. Klub je trenutno 17. sa svega 20 osvojenih bodova!