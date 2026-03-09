Prvi snimci oborene iranske balističke rakete u Turskoj: Evo gde su završili delovi projektila koji je presreo NATO (video/foto)

Kurir pre 8 minuta
Prvi snimci oborene iranske balističke rakete u Turskoj: Evo gde su završili delovi projektila koji je presreo NATO…

Na društvenim mrežama pojavile su se prve fotografije i snimci oborene iranske balističke rakete ispaljene iz Irana u turski vazdušni prostor.

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je iransku balističku raketu oborila protivvazdušna odbrana NATO u istočnom Sredozemlju. U saopštenju ministarstva se navodi da su delovi rakete pali u jugoistočnom delu turske pokrajine Gazijantep, ali da nije bilo povređenih. - Svi neophodni koraci protiv pretnji Turskoj biće preduzeti bez oklevanja - navelo je ministarstvo da je "u najboljem interesu svih da se pridržavaju turskih upozorenja u vezi s ovim". (Kurir.rs)
