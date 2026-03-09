Rat na Bliskom istoku izazvao poremećaj sa energentima: Srbija zabranila izvoz nafte – Kako će se konflikt odraziti na Evropu?

Kurir pre 3 sata
Rat na Bliskom istoku izazvao poremećaj sa energentima: Srbija zabranila izvoz nafte – Kako će se konflikt odraziti na Evropu?…
Rat na Bliskom Istoku ušao je u drugu nedelju. Iz dana u dan potresi izazvani sukobom prelivaju se i na ostala područja. Cene nafte su premašile 110 američkih dolara po barelu, a skok tek može da usledi. Srbija je zabranila izvoz dizela, benzina i sirove nafte u svim vidovima transporta do 19. marta, s ciljem da se zaštiti domaće tržište od nestašica i skoka cena. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da Srbija ima i veće rezerve nego one koje je predstavio u programu
