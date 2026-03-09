Stanje na granici Irana i Turske: Nema egzodusa, stanje normalno

Granični prelaz Kapikoj u turskoj pokrajini Van postao je jedna od retkih kopnenih ruta kojom Iranci mogu da napuste zemlju nakon zatvaranja vazdušnog prostora zbog napada SAD i Izraela na Iran.

Ipak, na granici nema velikog egzodusa – većina ljudi putuje zbog posla, porodice ili ranije planiranih obaveza, a samo mali broj planira da duže ostane u Turskoj kako bi izbegao rat. Neki putnici, poput lekara Reze Gola, nastavljaju ranije planirane poslove u Istanbulu, dok drugi, poput iransko-kanadskog para Puneh Asgari, privremeno napuštaju Iran i odlaze u Kanadu. Jedna žena, Fariba, sa sinom putuje u Izmir da tamo sačeka kraj rata, ističući da mnogi Iranci
