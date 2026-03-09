Tramp i Putin hitno razgovarali telefonom! Komandant IRGC zapretio Izraelu i Americi: "Od sada nijedna raketa neće biti sa bojevom glavom lakšom od jedne tone"

Kurir pre 22 minuta
Tramp i Putin hitno razgovarali telefonom! Komandant IRGC zapretio Izraelu i Americi: "Od sada nijedna raketa neće biti sa…

Od najnovijeg Hronološki Tramp je Iranu uputio oštro upozorenje. - Ispalili su sve što su imali da ispale i bolje im je da ne pokušavaju nikakve trikove jer će to biti kraj te zemlje.

Ako urade nešto loše, to će biti kraj Irana i to ime više nikada nećete čuti", izjavio je. Dodao je kako SAD "razmatraju preuzimanje" Ormuskog moreuza i da bi tamo mogao da uradi "mnogo toga". Na pitanje da li ima na umu novog iranskog vođu, odgovorio je: "Ne želim ništa reći o tome, ali da, imam." O novom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju, međutim, nije hteo da govori. - Nemam poruku za njega. Nikakvu, apsolutno nikakvu - zaključio je Tramp. On će uskoro održati
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Totalna kataklizma, pada kiša pomešana sa naftom, rizik od strašnih bolesti je ogroman! Putin Trampu dao niz ideja za kraj…

Totalna kataklizma, pada kiša pomešana sa naftom, rizik od strašnih bolesti je ogroman! Putin Trampu dao niz ideja za kraj rata, NATO na nogama: Teško naoružanje se gomila u EU zemlji (foto, video)

Blic pre 22 minuta
Uživo - Gori ceo Bliski istok! Tramp najavio kraj rata, Putin šokirao Evropu ponudom (video)

Uživo - Gori ceo Bliski istok! Tramp najavio kraj rata, Putin šokirao Evropu ponudom (video)

Mondo pre 21 minuta
Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Erdogan upozorio Iran zbog povrede turskog vazdušnog prostora raketom

Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Erdogan upozorio Iran zbog povrede turskog vazdušnog prostora raketom

Euronews pre 47 minuta
SAD zapretile Saudijskoj Arabiji: "Ako ostanete neutralni - biće posledica"

SAD zapretile Saudijskoj Arabiji: "Ako ostanete neutralni - biće posledica"

B92 pre 42 minuta
Snimak dokaz: Tomahavk pogodio školu i pobio decu; Tramp: Rat gotovo završen; Nova meta SAD na Bliskom istoku (foto/video)

Snimak dokaz: Tomahavk pogodio školu i pobio decu; Tramp: Rat gotovo završen; Nova meta SAD na Bliskom istoku (foto/video)

Večernje novosti pre 32 minuta
Amerika nišani novu metu na Bliskom istoku: Senator Grejem preti svim "neposlušnicima"

Amerika nišani novu metu na Bliskom istoku: Senator Grejem preti svim "neposlušnicima"

Večernje novosti pre 1 sat
Rašeta za Euronews Srbija: Izbor Modžtabe Hamneija pokazuje slabost iranskog režima i jača ulogu Revolucionarne garde

Rašeta za Euronews Srbija: Izbor Modžtabe Hamneija pokazuje slabost iranskog režima i jača ulogu Revolucionarne garde

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinFudbalUNNATOEvropska UnijaIranLibanIzraelBliski IstokHezbolahInternetSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiRafinerija nafteUkrajinaKiparVašingtonGrčkaRojtersTeheranBoingVelika BritanijaKatarDohaBBCBela kućaAFPUnicefFajnenšel tajmsUjedinjeni Arapski EmiratiKuvajtIzboriTurskaDonald TrampEmanuel MakronAzerbejdžanAvganistanFrancuskanaftaAustralijaamerikasadajatolah

Svet, najnovije vesti »

Mađarska uvodi ograničenje cena benzina i dizela

Mađarska uvodi ograničenje cena benzina i dizela

Danas pre 22 minuta
Umro ključni svedok najvećeg političkog skandala na svetu! Ubrzao ostavku predsednika: "Ustao je i rekao istinu"

Umro ključni svedok najvećeg političkog skandala na svetu! Ubrzao ostavku predsednika: "Ustao je i rekao istinu"

Blic pre 17 minuta
Putin je pravi pobednik rata Amerike i Irana Tramp mu poklonio sukob "na tacni", a smeši mu se izlaz za koji su svi do skoro…

Putin je pravi pobednik rata Amerike i Irana Tramp mu poklonio sukob "na tacni", a smeši mu se izlaz za koji su svi do skoro mislili da je nemoguć

Blic pre 32 minuta
Tramp zapretio Iranu da ne pokušava da blokira prolaz tankera

Tramp zapretio Iranu da ne pokušava da blokira prolaz tankera

Danas pre 42 minuta
Trampov potez Putinu donosi milijarde dolara: Akcije najvećih naftnih kompanija Rusije u porastu

Trampov potez Putinu donosi milijarde dolara: Akcije najvećih naftnih kompanija Rusije u porastu

Danas pre 1 sat