Tramp i Putin hitno razgovarali telefonom! Komandant IRGC zapretio Izraelu i Americi: "Od sada nijedna raketa neće biti sa bojevom glavom lakšom od jedne tone"

Od najnovijeg Hronološki Tramp je Iranu uputio oštro upozorenje. - Ispalili su sve što su imali da ispale i bolje im je da ne pokušavaju nikakve trikove jer će to biti kraj te zemlje.

Ako urade nešto loše, to će biti kraj Irana i to ime više nikada nećete čuti", izjavio je. Dodao je kako SAD "razmatraju preuzimanje" Ormuskog moreuza i da bi tamo mogao da uradi "mnogo toga". Na pitanje da li ima na umu novog iranskog vođu, odgovorio je: "Ne želim ništa reći o tome, ali da, imam." O novom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju, međutim, nije hteo da govori. - Nemam poruku za njega. Nikakvu, apsolutno nikakvu - zaključio je Tramp. On će uskoro održati