Studenti u Smederevskoj Palanci pred lokalne izbore tvrde da ih opstruišu i izborna komisija i opozicija

Nakon što je sinoć u poslednji čas predata studentska lista „Mladi za Palanku – Sami protiv svih” u Smederevskoj Palanci, Opštinska izborna komisija (OIK) je zatražila dopunu dokumentacije u roku od 48 časa ili će lista biti odbijena. Ukoliko pak bude proglašena, to će biti treća „studentska” lista na glasačkom listiću. O konfuziji pred izbore u Smederevskoj Palanci govorila je za Mašinu prva na listi „Mladi za Palanku – Sami protiv svih” Ljubica Đurđević.

U Smederevskoj Palanci će se na glasačkom listiću za lokalne izbore 29. marta potencijalno naći čak tri liste koje se predstavljaju kao studentske, što građane može dovesti u zabludu koja lista zaista ima podršku studenata. Za listu „Studenti Palanke” meštani navode ne znaju kad je sakupljala potpise i tvrde da je fantomska, a za drugu „Izlečimo sistem – Da Palanka ozdravi” studenti iz ovog grada navode da im je opozicija „preotela” listu. Mašina je već pisala o