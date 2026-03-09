Vanredna sednica Vlade jutros donela neočekivanu odluku o nafti i gorivu

Moj Novi Sad pre 3 sata
Vanredna sednica Vlade jutros donela neočekivanu odluku o nafti i gorivu

Zbog zaštite domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, Vlada Republike Srbije donela je na jutrošnjoj vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora.

Odluka važi do 19. marta. – Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta do 19. marta nakon čega ćemo donositi dalje odluke. Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu – izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Ministarka podseća i da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate jeftinije u odnosu na
