Nervozni Đoković jedva slomio Kovačevića: psovke, izgubljen set i velika pobeda

Novak Đoković je posle velike borbe, nervoze, psovki i svega uspeo da slomi otpor upornog Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Indijan Velsa - 6:4, 1:6, 6:4.

Zaista je neverovatno kakav meč je odigrao Amerikanac srpskog porekla. Upisao je čak 50 vinera na ovom meču. Praktično je "crtao" po linijama, pogađao je sve, Novak je mahao rukama, nije mogao da veruje kako njegov rival "skida" linije... Novak je spasao brejk loptu u svom prvom servis gemu, pa je već u narednom napravio brejk. Čuvao je svoje servise sve do kraja seta i poveo (6:4). Servirao je Kovačević u tom setu fenomenalno, slao je "bombe" iz servisa i Novak je