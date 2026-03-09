Slavlje u Teheranu zbog izbora novog vrhovnog vođe: Iran slavi dok padaju bombe (foto)

U Iranu je u nedelju 8. marta izabran novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei, sin ubijenog prethodnog vrhovnog verskog lidera Alije Hamneija.

Danas se u Teheranu, prestonici Irana, slavi Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa koji je od početka procesa odabira bio prvi favorit za novog verskog lidera. Veliki broj Iranaca okupio se danas na Trgu Enkelab u Teheranu da proslavi imenovanje novog lidera, prenosi " Gardijan". Na pomenutom trgu ljudi nose slike novog i bivšeg lidera koji je ubijen prvog dana izraelsko-vojne operacije "Epski bes" u subotu 28. februara, izgovaraju se molitve, vijore se zastave