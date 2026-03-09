Hiljade ljudi u Teheranu slavi imenovanje novog vrhovnog vođe

U Iranu su pristalice režima izašle na ulice Teherana kako bi proslavile imenovanje Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog vođu.

Na snimcima i fotografijama vidi se kako ljudi na javnom okupljanju nose slike Modžtabe Hamneija i njegovog oca Alija, koji je prošle nedelje ubijen u američko-izraelskim napadima, prenosi BBC. Na jednoj sceni muškarac drži transparent na kojem izgleda kao da stariji Hamnei predaje zastavu svom sinu. Agencija AFP prenosi da su hiljade ljudi jutros došle na centralni trg u iranskoj prestonici kako bi izrazile lojalnost novom lideru zemlje. Dok su neki javno slavili,