Iran: Potpuno smo spremni za borbu, pripremamo mnogo iznenađenja

Iran je danas upozorio Sjedinjene Američke Države da je "potpuno spreman" za borbu i da im priprema "mnogo iznenađenja", dok rat ulazi u deveti dan, a globalna energetska tržišta postaju sve napetija.

U današnjoj objavi na društvenoj mreži Iks iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči optužio je Vašington da "napada iranska naftna i nuklearna postrojenja". "Iran je potpuno spreman. I mi, takođe, imamo još mnogo iznenađenja", napisao je Aragči, prenosi CNN. Istovremeno je iranski zvaničnik za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani poručio francuskom predsedniku Emanuelu Makronu da bezbednost u Ormuskom moreuzu neće lako postići. "Malo je verovatno da će se