Zbrka u Smederevskoj Palanci: Studenti ipak neće s opozicijom, ko su "Alek" i "Kaluđer", a ko kukavičje jaje vlasti

N1 Info pre 14 minuta  |  Mladen Savatović
Zbrka u Smederevskoj Palanci: Studenti ipak neće s opozicijom, ko su "Alek" i "Kaluđer", a ko kukavičje jaje vlasti

Rok za predaju lista onih koji bi da učestvuju na lokalnim izborima u deset opština 29. marta istekao je u ponoć.

Polako se naziru obrisi ponude onih koji će se boriti za glasove građana. Najmanje je jasno šta se dešava u Smederevaskoj Palanci - grupa studenata osnovala je svoju listu bez predstavnika opozicije, jer su, kako tvrde, probali da ih prevare, a za to su optužili stranku Srbija Centar, Stranku slobode i pravde i Demokratsku stranku. Studenti i aktivisti iz Smederevske Palanke odlučili su da ipak neće na lokalne izbore sa opozicijom. Stranke sa kojima su sarađivali
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Šta se dešava u Smederevskoj Palanci: Okolnosti razlaza studenata i opozicije

Šta se dešava u Smederevskoj Palanci: Okolnosti razlaza studenata i opozicije

NIN pre 3 sata
U Lučanima posle prigovora ponovo proglašena izborna lista “Zvuk pravde – Zajedno za studente“

U Lučanima posle prigovora ponovo proglašena izborna lista “Zvuk pravde – Zajedno za studente“

Morava info pre 4 sati
Radmilo Marković: Kada bude dolazilo do promene vlasti, tek ćemo da vidimo na šta je sve spremna

Radmilo Marković: Kada bude dolazilo do promene vlasti, tek ćemo da vidimo na šta je sve spremna

N1 Info pre 5 sati
Lučani: Posle prigovora, ponovo proglašena izborna lista Zvuk pravde – Zajedno za studente

Lučani: Posle prigovora, ponovo proglašena izborna lista Zvuk pravde – Zajedno za studente

Serbian News Media pre 6 sati
Zašto su liste problem na lokalnim izborima u Srbiji: nepravilnosti ili proceduralne greške

Zašto su liste problem na lokalnim izborima u Srbiji: nepravilnosti ili proceduralne greške

Newsmax Balkans pre 6 sati
Studenti u Smederevskoj Palanci pred lokalne izbore tvrde da ih opstruišu i izborna komisija i opozicija

Studenti u Smederevskoj Palanci pred lokalne izbore tvrde da ih opstruišu i izborna komisija i opozicija

Mašina pre 7 sati
Izbori u Majdanpeku: Dve od tri liste proglašene u "foto finišu", četvrta je i dalje na "čekanju"

Izbori u Majdanpeku: Dve od tri liste proglašene u "foto finišu", četvrta je i dalje na "čekanju"

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaIzbori

Regioni, najnovije vesti »

Zbrka u Smederevskoj Palanci: Studenti ipak neće s opozicijom, ko su "Alek" i "Kaluđer", a ko kukavičje jaje vlasti

Zbrka u Smederevskoj Palanci: Studenti ipak neće s opozicijom, ko su "Alek" i "Kaluđer", a ko kukavičje jaje vlasti

N1 Info pre 14 minuta
ProkupljePress i dalje tu sa Vama na istoj adresi!

ProkupljePress i dalje tu sa Vama na istoj adresi!

Prokuplje press pre 5 minuta
Efekat Lalatovića: Kako je pokrenuo Pazar? 12 bodova i nova nada za Evropu

Efekat Lalatovića: Kako je pokrenuo Pazar? 12 bodova i nova nada za Evropu

IndeksOnline pre 10 minuta
Kultura: Izložba trukerskog zanata „Veženi portreti dinastije Karađorđević nekad i sad“ u Malom likovnom salonu

Kultura: Izložba trukerskog zanata „Veženi portreti dinastije Karađorđević nekad i sad“ u Malom likovnom salonu

RTK pre 25 minuta
Plivači „Svetog Nikole” iz Niša osvojili 15 medalja na Otvorenom prvenstvu Srbije

Plivači „Svetog Nikole” iz Niša osvojili 15 medalja na Otvorenom prvenstvu Srbije

Gradski portal 018 pre 25 minuta