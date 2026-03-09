Zbrka u Smederevskoj Palanci: Studenti ipak neće s opozicijom, ko su "Alek" i "Kaluđer", a ko kukavičje jaje vlasti

Rok za predaju lista onih koji bi da učestvuju na lokalnim izborima u deset opština 29. marta istekao je u ponoć.

Polako se naziru obrisi ponude onih koji će se boriti za glasove građana. Najmanje je jasno šta se dešava u Smederevaskoj Palanci - grupa studenata osnovala je svoju listu bez predstavnika opozicije, jer su, kako tvrde, probali da ih prevare, a za to su optužili stranku Srbija Centar, Stranku slobode i pravde i Demokratsku stranku. Studenti i aktivisti iz Smederevske Palanke odlučili su da ipak neće na lokalne izbore sa opozicijom. Stranke sa kojima su sarađivali