Eskalacija sukoba u Iranu utiče na globalna tržišta i planove za Bliski istok

Rat u Iranu izazvao pad tržišne vrednosti i zastoj u mirovnim pregovorima, dok Tramp najavljuje skoro okončanje sukoba i nastavlja plan za Pojas Gaze uz nove diplomatske inicijative.

Globalna finansijska tržišta su pod pritiskom zbog eskalacije rata u Iranu koja je izbrisala oko šest biliona dolara vrednosti svetskih akcija. Cena nafte Brent skočila je do 29%, što je izazvalo strah od stagflacije usled rasta cena energenata i usporavanja privrede. RTV Forbes B92

Plan američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze je na čekanju zbog zajedničkog napada SAD i Izraela na Iran, što je izazvalo regionalni sukob i zaustavilo mirovne pregovore. Ipak, Odbor za mir nastavlja sa sprovođenjem inicijative, raspisuje tendere i obezbeđuje budžet za projekte u Gazi. Večernje novosti Politika Blic N1 Info Beta Radio sto plus

Tramp je izjavio da nije blizu odluke o slanju američkih kopnenih trupa u Iran radi zaštite nuklearnog materijala, kao i da nije zadovoljan izborom Modžtabe Hamneija za novog vrhovnog lidera Irana. Pretnje o ubijanju naslednika nisu ponovljene. RTV Nedeljnik Nova Newsmax Balkans

Libanska vlada je predložila direktne pregovore sa Izraelom uz posredovanje SAD kako bi se okončao rat i postigao mirovni sporazum, ali su reakcije SAD i Izraela bile skeptične. Zabrinutost raste zbog mogućeg obnavljanja sukoba izazvanog aktivnostima Hezbolaha. Večernje novosti

Predsednik Tramp je za Si-Bi-Es izjavio da bi rat protiv Irana mogao uskoro biti završen, navodeći da je iranska mornarica, komunikacije i vazduhoplovstvo praktično uništeni, i da su SAD daleko ispred prvobitnih procena trajanja sukoba. Sputnik IndeksOnline Mondo Dnevnik

Wall Street se oporavio nakon što je Tramp izjavio da je sukob sa Iranom skoro završen, a cena nafte pala ispod 100 dolara po barelu, što je podstaklo optimizam investitora. Bloomberg Adria