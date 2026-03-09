Oštećena sinagoga u Belgiji usled eksplozije, istragu sprovodi odeljenje za borbu protiv terorizma

Sinagoga u belgijskom gradu Liježu, oštećena je oko četiri časa ujutru, usled eksplozije, saopštila je lokalna policija.

Nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta, prenosi belgijski VRT. Kako se navodi, razbijeni su prozori na prednjoj strani zgrade sinagoge, kao i prozori na zgradama prekoputa ulice. Policija kaže da će ulica ostati zatvorena dok traje istraga. Uspostavljena je i bezbednosna zona u neposrednoj blizini sinagoge. Istragu sprovodi odeljenje za borbu protiv terorizma federalne sudske policije u Liježu. Gradonačelnik Liježa je osudio, kako kaže, "nasilni