Počela pojačana kontrola saobraćaja: Fokus na sigurnosne pojaseve i prevoz dece

U Srbiji je počela pojačana kontrola saobraćaja povodom međunarodne akcije Evropske mreže saobraćajne policije "ROADPOL", a Milan Maličević iz Uprave saobraćajne policije kaže da će akcenat biti na otkrivanju prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilima

Prema njegovim rečima akcija će se sprovoditi od danas do 15. marta, u 34 države članice organizacije ROADPOL, Evropska mreža saobraćajnih policija. "Ova akcija ima za cilj unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanje svesti o značaju upotrebe sigurnosnog pojasa, koji predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite u slučaju saobraćajne nezgode. Nekorišćenje sigurnosnog pojasa i dalje predstavlja jedan od najvećih problema bezbednosti saobraćaja