uživo Novi talas sukoba na Bliskom Istoku: Izrael gađao ciljeve irgc u Iranu, napad na Saudijsku Arabiji ima mrtvih i ranjenih

Newsmax Balkans pre 33 minuta  |  Newsmax Balkans
uživo Novi talas sukoba na Bliskom Istoku: Izrael gađao ciljeve irgc u Iranu, napad na Saudijsku Arabiji ima mrtvih i ranjenih…

Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći pogodila komandne centre Korpus islamske revolucionarne garde u Isfahan, dok su istovremeno iranski raketni i napadi dronovima pogodili više zemalja regiona. U Bahrein su ranjene najmanje 32 osobe.

U iranskom napadu na grad Hardž u Saudijskoj Arabiji, tokom protekle noći poginula su dva državljanina Bangladeša, a ranjeno je još 12, saopštilo je saudijsko Ministarstvo odbrane. Svi ranjeni u napadu, osim jednog, su iz Bangladeša, prenosi AP. U Saudijskoj Arabiji je rano jutros ponovo proglašena uzbuna, zbog dronova koji su lansirani prema toj zemlji. Saudijsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je jutros presrelo dronove u severnom regionu Džauf, kao i na
