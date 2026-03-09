Naoružanje u Evropi raste: Tri puta više oružja, SAD glavni dobavljač

Evropske zemlje su u periodu 2021-2025 više nego utrostručile uvoz oružja u odnosu na prethodnih pet godina, a njihov glavni dobavljač su bile Sjedinjene Američke Države, pokazuje danas objavljeni izveštaj Stokholmskog instituta za mirovne studije (Sipri).

Veliki deo ovog porasta direktno je povezan sa vojnim isporukama Ukrajini, koja je u Evropi najveći primalac oružja. Ukrajina je u periodu 2021–2025. primila naoružanje od najmanje 36 država, a tri najveća dobavljača bili su SAD (41 odsto ukupnog uvoza Ukrajine), Nemačka (14 odsto) i Poljska (9,4 odsto). Američka pomoć Ukrajini u 2025. je bila značajno manja nego u prethodne dve godine, navodi se u izveštaju. Pored Ukrajine, evropske zemlje su povećale i kupovinu