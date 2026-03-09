Naoružanje u Evropi raste: Tri puta više oružja, SAD glavni dobavljač

NIN pre 10 minuta  |  Tanjug
Naoružanje u Evropi raste: Tri puta više oružja, SAD glavni dobavljač

Evropske zemlje su u periodu 2021-2025 više nego utrostručile uvoz oružja u odnosu na prethodnih pet godina, a njihov glavni dobavljač su bile Sjedinjene Američke Države, pokazuje danas objavljeni izveštaj Stokholmskog instituta za mirovne studije (Sipri).

Veliki deo ovog porasta direktno je povezan sa vojnim isporukama Ukrajini, koja je u Evropi najveći primalac oružja. Ukrajina je u periodu 2021–2025. primila naoružanje od najmanje 36 država, a tri najveća dobavljača bili su SAD (41 odsto ukupnog uvoza Ukrajine), Nemačka (14 odsto) i Poljska (9,4 odsto). Američka pomoć Ukrajini u 2025. je bila značajno manja nego u prethodne dve godine, navodi se u izveštaju. Pored Ukrajine, evropske zemlje su povećale i kupovinu
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

„Evropa postaje moćna sila u proizvodnji oružja uprkos povećanom uvozu“: Šta je pokazao najnoviji izveštaj Instituta iz…

„Evropa postaje moćna sila u proizvodnji oružja uprkos povećanom uvozu“: Šta je pokazao najnoviji izveštaj Instituta iz Stokholma?

Danas pre 1 sat
Minić: Vlada Republike Srpske stoji na raspolaganju prevoznicima

Minić: Vlada Republike Srpske stoji na raspolaganju prevoznicima

Euronews pre 1 sat
Minić: Vlada Srpske na raspolaganju prevoznicima

Minić: Vlada Srpske na raspolaganju prevoznicima

Politika pre 1 sat
Srbija 37. u svetu po uvozu oružja, preko 60 odsto nabavki dolazi iz Kine

Srbija 37. u svetu po uvozu oružja, preko 60 odsto nabavki dolazi iz Kine

Vreme pre 2 sata
Utrostručen uvoz: Evropa se ozbiljno naoružava

Utrostručen uvoz: Evropa se ozbiljno naoružava

Vesti online pre 1 sat
Evropa utrostručila uvoz oružja: Sad dominiraju kao glavni snabdevač

Evropa utrostručila uvoz oružja: Sad dominiraju kao glavni snabdevač

Telegraf pre 2 sata
Evropa utrostručila uvoz oružja, Sjedinjene Američke Države glavni dobavljač

Evropa utrostručila uvoz oružja, Sjedinjene Američke Države glavni dobavljač

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaNemačkaPoljskaNaoruzanjesadEvropa

Ekonomija, najnovije vesti »

Predsednik: Imamo sigurnih rezervi dizela i benzina za 90 dana, kerozina za 35

Predsednik: Imamo sigurnih rezervi dizela i benzina za 90 dana, kerozina za 35

RTV pre 15 minuta
Vučić reciklira stara obećanja: Novi plan za Srbiju do 2035. pun neostvarenih projekata iz plana Srbija 2025.

Vučić reciklira stara obećanja: Novi plan za Srbiju do 2035. pun neostvarenih projekata iz plana Srbija 2025.

Nova ekonomija pre 0 minuta
Rezultati OTP Grupe za 2025. godinu: Ostvarena rekordna dobit i snažan rast

Rezultati OTP Grupe za 2025. godinu: Ostvarena rekordna dobit i snažan rast

Nova ekonomija pre 15 minuta
Vučić: Srbija ima sigurne rezerve dizela i benzina za 90 dana, kerozina za 35

Vučić: Srbija ima sigurne rezerve dizela i benzina za 90 dana, kerozina za 35

NIN pre 5 minuta
Zelenski: Ukrajina poslala presretače i eksperte za dronove da zaštite američke baze

Zelenski: Ukrajina poslala presretače i eksperte za dronove da zaštite američke baze

RTV pre 5 minuta