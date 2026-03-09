Bez vode u utorak 10. marta desetak ulica na Zvezdari: Pogledajte detaljan spisak

Beogradski vodovod najavio je da će zbog radova sutra, u utorak 10. marta, bez vode biti od 8.00 do 22.00 sata desetak ulica na opštini Zvezdara.

To su ulice Vizantijska, Lepenskog vira, Teodorina, Vladimira Ćorovića, Vladimira Dvornikovića, Gamzigradska, Feliksa Kanica, Save Petkovića i Livadska. Vodu neće imati ni potrošači u ulicama Radosava Ljumovića i Mitkovom kladencu (od Ladnog brda do Vizantijske), preneo je Beoinfo. Obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a apelovano na potrošači da pripreme zalihu vode. Zbog radova u opštini Čukarica, u utorak od 8.00 do 14.00 bez vode će ostati potrošači u