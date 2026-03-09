Fico: Ako Orban izgubi izbore, Slovačka će blokirati veliku pozajmicu EU Ukrajini ako isporuke ruske nafte ne budu obnovljene

Premijer Slovačke Robert Fico je upozorio da je Bratislava spremna da "preuzme palicu" od Mađarske i da blokira veliku pozajmicu Evropske unije (EU) Ukrajini ako ne budu obnovljene isporuke ruske nafte kroz naftovod "Družba", preko ukrajinske teritorije.

U video poruci koju je objavio na društvenim mrežama, Fico je rekao da je Slovačka spremna da blokira pozajmicu od 90 milijardi evra za Ukrajinu ako mađarski premijer Viktor Orban izgubi parlamentarne izbore 12. aprila, a Kijev nastavi da ne isporučuje naftu kroz naftovod "Družba". "Predsednik Ukrajine je nedavno govorio o obnavljanju isporuka za mesec dana, znači posle mađarskih izbora, gde računa na pobedu opozicije. Najvažnija poruka je da je Slovačka spremna da