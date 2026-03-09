Sve o lokalnim izborima u 10 gradova i opština na jednom mestu: Predaja lista je završena, ali opstrukcijama vlasti još nije kraj

Nešto više od dve nedelje ostalo je do lokalnih izbora u 10 opština u Srbiji. Prikupljanje potpisa, predaju lista i predizbornu kampanju u svim mestima prati uzavrela atmosfera uz brojne opstrukcije sa kojima se suočavaju studenti i opozicija. Iako je rok za predaju lista istekao u nedelju, u tri od 10 opština situacija je nerazjašnjena zbog obaranja lista i prigovora na takvu odluku. Politikolog Dejan Bursać ocenio je da je teško prognozirati ishod predstojećih lokalnih izbora, ali da je vidljiv pad

U nedelju je istekao rok za predaju izbornih lista u susret lokalnim izborima koji se 29. marta održavaju u 10 opština u Srbiji. Raspisani su izbori za odbornike Skupštine grada Bora i skupština opština Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek, Smederevska Palanka i Sevojno. U tri od 10 opština stiuacija sa izbornim listama još uvek nije u potpunosti rešena. Naime, Opštinska izborna komisija u Knjaževcu odlučila je da ne proglasi listu