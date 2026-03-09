Važna informacija za vozače: Počinje velika akcija saobraćajne policije u celoj Srbiji

Važna informacija za vozače: Počinje velika akcija saobraćajne policije u celoj Srbiji

Od sutra, 9. marta, u Srbiji počinje pojačana kontrola korišćenja sigurnosnih pojaseva i načina prevoženja dece u vozilima, u okviru međunarodne akcije saobraćajne policije koja će trajati do 15. marta.

Akcija se sprovodi istovremeno u 34 države članice organizacije ROADPOL, a usmerena je na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa, kao i nepropisnog prevoženja dece u automobilima. Kako se navodi, sigurnosni pojas predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite u saobraćaju, ali ga mnogi vozači i dalje ne koriste, zbog čega svake godine u saobraćajnim nezgodama u Srbiji život izgubi više od 100 osoba. Tokom prošle godine zbog nekorišćenja sigurnosnog
