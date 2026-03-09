VIDEO Rajaković demolirao Dalas sa 30 poena razlike: Darko sada vodi Toronto ka plej-ofu

Nova pre 2 sata
VIDEO Rajaković demolirao Dalas sa 30 poena razlike: Darko sada vodi Toronto ka plej-ofu

Košarkaši Toronta savladali su prošle noći na svom terenu ekipu Dalasa sa 122:92, a pobede u NBA ligi upisali su između ostalih i Majami i Los Anđeles Lejkersi.

Ekipu Darka Rajakovića je do pobede vodio Ar Džej Beret sa 31 poenom, što je njegov rekord sezone, a najbolje su ga pratili Skoti Barns sa 17 i Jakob Peltl sa 16 poena i deset skokova. U redovima Dalasa, koji je doživeo i sedmi uzastopni poraz, najbolji je bio Danijel Gaford sa 21 poenom i 11 skokova. Košarkaši Majamija su na svom parketu slavili protiv Detroita sa 121:110. Tajler Hiro je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 25 poena, dok je Bem Adebajo ubacio
