Kontroverzni političar, šef stranke Konfederacija poljske krune, opisao je ubistvo Alija Hamneija kao „kukavičko i izdajničko”

VARŠAVA – Američki ambasador u Varšavi Tom Rouz poručio je lideru lideru poljske krajnje desničarske stranke Konfederacija poljske krune Gžegožu Braunu da neće „zaboraviti” njegovu izjavu saučešća povodom smrti iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija. „Amerika i predsednik Donald Tramp neće zaboraviti ko su nam prijatelji, a što je još važnije, ko nam nisu prijatelji”, napisao je Rouz na platformi X. U kasnijoj objavi na američki ambasador je komentarisao