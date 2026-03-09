Konfiskovaćemo imovinu svim Irancima koji podržavaju Izrael i SAD

Režim u Teheranu preti dijaspori

Irancima koji žive u inostranstvu mogla bi biti konfiskovana imovina i mogli bi da se suoče i sa drugim represivnim merama ukoliko budu javno izražavali podršku Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, saopšteno je danas iz kancelarije iranskog držvnog tužioca. Neki članovi iranske dijaspore koji priželjkuju političke promene u Teheranu izašli su na ulice evropskih i američkih gradova kako bi proslavili ubistvo iranskog vrhovnog verskog vođe ajatolaha Alija