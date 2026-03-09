Konfiskovaćemo imovinu svim Irancima koji podržavaju Izrael i SAD

Politika pre 2 sata
Konfiskovaćemo imovinu svim Irancima koji podržavaju Izrael i SAD

Režim u Teheranu preti dijaspori

Irancima koji žive u inostranstvu mogla bi biti konfiskovana imovina i mogli bi da se suoče i sa drugim represivnim merama ukoliko budu javno izražavali podršku Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu, saopšteno je danas iz kancelarije iranskog držvnog tužioca. Neki članovi iranske dijaspore koji priželjkuju političke promene u Teheranu izašli su na ulice evropskih i američkih gradova kako bi proslavili ubistvo iranskog vrhovnog verskog vođe ajatolaha Alija
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Zelenski najavio pomoć Ukrajine američkim bazama u Jordanu da se odbrane od iranskih dronova

Zelenski najavio pomoć Ukrajine američkim bazama u Jordanu da se odbrane od iranskih dronova

Serbian News Media pre 20 minuta
BLOG UŽIVO Od početka rata na Bliskom istoku poginulo više od 1.700 ljudi, Tramp se večeras obraća javnosti, ZSO upozorava: U…

BLOG UŽIVO Od početka rata na Bliskom istoku poginulo više od 1.700 ljudi, Tramp se večeras obraća javnosti, ZSO upozorava: U Iranu pada kiša pomešana sa naftom

Nova pre 50 minuta
(BLOG) Tramp izbor novog vrhovnog vođe Irana nazvao "velikom greškom": Od početka rata poginulo više od 1.700 ljudi

(BLOG) Tramp izbor novog vrhovnog vođe Irana nazvao "velikom greškom": Od početka rata poginulo više od 1.700 ljudi

N1 Info pre 16 minuta
Slavlje u Teheranu zbog izbora novog vrhovnog vođe: Iran slavi dok padaju bombe (foto)

Slavlje u Teheranu zbog izbora novog vrhovnog vođe: Iran slavi dok padaju bombe (foto)

Mondo pre 2 sata
Zelenski: Ukrajina poslala presretače i eksperte za dronove da zaštite američke baze

Zelenski: Ukrajina poslala presretače i eksperte za dronove da zaštite američke baze

NIN pre 3 sata
Tramp definitivno otklonio dilemu da li će biti kopnenog upada Amerike u Iran! "Taj Modžtaba mi se i dalje ne dopada!"

Tramp definitivno otklonio dilemu da li će biti kopnenog upada Amerike u Iran! "Taj Modžtaba mi se i dalje ne dopada!"

Kurir pre 2 sata
Izvoz nafte pred kolapsom: Proizvodnja potonula za 70 odsto u Iranu

Izvoz nafte pred kolapsom: Proizvodnja potonula za 70 odsto u Iranu

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelTeheran

Ekonomija, najnovije vesti »

Eskalacija sukoba u Iranu utiče na globalna tržišta i planove za Bliski istok

Eskalacija sukoba u Iranu utiče na globalna tržišta i planove za Bliski istok

Naslovi.ai pre 21 minuta
Putin: Spremni smo da radimo sa Evropljanima

Putin: Spremni smo da radimo sa Evropljanima

Insajder pre 10 minuta
OTKRIVAMO Brza saobraćajnica Kraljevo-Novi Pazar ubačena u leks specijalis za Moravski koridor: Još jedan put bez tendera?

OTKRIVAMO Brza saobraćajnica Kraljevo-Novi Pazar ubačena u leks specijalis za Moravski koridor: Još jedan put bez tendera?

Forbes pre 50 minuta
Trampov plan za Pojas Gaze za sada zaustavljen zbog rata na Bliskom istoku, sastanak o Ukrajini odložen

Trampov plan za Pojas Gaze za sada zaustavljen zbog rata na Bliskom istoku, sastanak o Ukrajini odložen

Beta pre 26 minuta
Žene izabrale Svetski Auto godine

Žene izabrale Svetski Auto godine

Auto magazin pre 25 minuta