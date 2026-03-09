U ratu u Sudanu opljačkani mnogobrojni muzeji

Ugroženi arheološki lokaliteti, kamioni su iz muzeja odvozili opljačkane artefakte, a neki od njih su kasnije ponuđeni na prodaju na platformi za internet kupovinu „Ibej”

KARTUM – Više od 60 odsto zbirke Nacionalnog muzeja Sudana opljačkano je tokom rata u toj zemlji, dok su desetine muzeja uništene ili opljačkane, saopštili su danas sudanski zvaničnici, upozoravajući na velike gubitke kulturnog nasleđa usled sukoba između paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) i sudanske vojske. Zvaničnici upozoravaju i na dodatne pretnje arheološkim lokalitetima, uključujući nelegalno rudarenje zlata i uništavanje nalazišta, dok su pojedini