U ratu u Sudanu opljačkani mnogobrojni muzeji

Politika pre 9 minuta
U ratu u Sudanu opljačkani mnogobrojni muzeji

Ugroženi arheološki lokaliteti, kamioni su iz muzeja odvozili opljačkane artefakte, a neki od njih su kasnije ponuđeni na prodaju na platformi za internet kupovinu „Ibej”

KARTUM – Više od 60 odsto zbirke Nacionalnog muzeja Sudana opljačkano je tokom rata u toj zemlji, dok su desetine muzeja uništene ili opljačkane, saopštili su danas sudanski zvaničnici, upozoravajući na velike gubitke kulturnog nasleđa usled sukoba između paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF) i sudanske vojske. Zvaničnici upozoravaju i na dodatne pretnje arheološkim lokalitetima, uključujući nelegalno rudarenje zlata i uništavanje nalazišta, dok su pojedini
Otvori na politika.rs

Internet »

Izabran novi vrhovni vođa Irana! Opšta zbrka oko imenovanja, zvaničnih informacija nema, mrežama kruži ime Ajatolah Alamolhoda…

Izabran novi vrhovni vođa Irana! Opšta zbrka oko imenovanja, zvaničnih informacija nema, mrežama kruži ime Ajatolah Alamolhoda

Dnevnik pre 1 dan
Redovni letovi iz Dubaija za Beograd uprkos krizi

Redovni letovi iz Dubaija za Beograd uprkos krizi

Politika pre 10 sati
Avion kompanije Flajdubai sleteo u Beograd, večeras se očekuje još jedan

Avion kompanije Flajdubai sleteo u Beograd, večeras se očekuje još jedan

Vesti online pre 14 sati
Avion kompanije Flajdubai sleteo u Beograd, večeras se očekuje jos jedan

Avion kompanije Flajdubai sleteo u Beograd, večeras se očekuje jos jedan

Euronews pre 15 sati
Avion iz Dubaija sleteo u Beograd

Avion iz Dubaija sleteo u Beograd

Telegraf pre 14 sati
Sve gori zbog priče o navodnoj aferi Breskvice i Luke Dončića! Ovaj detalj će dodatno podići frku u javnosti! Kakva "luda"…

Sve gori zbog priče o navodnoj aferi Breskvice i Luke Dončića! Ovaj detalj će dodatno podići frku u javnosti! Kakva "luda" priča... (foto)

Kurir pre 17 sati
Magični metak? Naučnofantastično lasersko oružje postaje stvarnost u borbi protiv dronova

Magični metak? Naučnofantastično lasersko oružje postaje stvarnost u borbi protiv dronova

Slobodna Evropa pre 6 sati
Internet »

Ključne reči

Internet

Svet, najnovije vesti »

U Libanu četvrtina poginulih su deca: Crni bilans sukoba Izraela i Hezbolaha!

U Libanu četvrtina poginulih su deca: Crni bilans sukoba Izraela i Hezbolaha!

Kurir pre 13 minuta
Ambasadorska pretnja: Tramp ovo neće zaboraviti

Ambasadorska pretnja: Tramp ovo neće zaboraviti

Politika pre 23 minuta
U ratu u Sudanu opljačkani mnogobrojni muzeji

U ratu u Sudanu opljačkani mnogobrojni muzeji

Politika pre 9 minuta
U ime Alaha, milostivog, samilosnog – verski vođa je Mođtaba Hamnei, sin Alijev i nova glavna meta SAD i Izraela

U ime Alaha, milostivog, samilosnog – verski vođa je Mođtaba Hamnei, sin Alijev i nova glavna meta SAD i Izraela

RTS pre 48 minuta
Papa Lav XIV pozvao na okončanje rata Irana sa Amerikom i Izraelom: "Sukob se širi i stvara klimu mržnje i straha"

Papa Lav XIV pozvao na okončanje rata Irana sa Amerikom i Izraelom: "Sukob se širi i stvara klimu mržnje i straha"

Kurir pre 1 sat