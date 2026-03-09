I (ne)poverenje potrošača ima svoju cenu

Svaki propust u sistemu kontrole hrane ne plaća se samo uvećanim medicinskim računima, već i povlačenjem proizvoda, zabranom izvoza, pogoršanjem tržišne pozicije, a na kraju i gubitkom poverenja potrošača u pojedine domaće brendove, ali i institucije

U savremenim ekonomijama sistem kontrole hrane direktno determiniše konkurentnost na izvoznim tržištima, troškove javnog zdravlja i poverenje potrošača u domaće brendove i institucije. Svaki propust u ovom sistemu ne plaća se samo medicinskim računima, već i povlačenjem proizvoda, gubitkom izvoznih dozvola i erozijom maloprodajnih marži, koje su ionako pod stalnim pritiskom velikih trgovinskih lanaca. Akreditacije, koje poseduje Laboratorija za bezbednost hrane pri