Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije

Na drugom evakuacionom letu za Dubaija od početka krize, delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodio je pomoćnik ministra Željko Jović, a ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima delegacija je krenula juče rano ujutro kako bi uspostavljanje još jednog vazdušnog mosta iz Beograda ka Bliskom istoku proteklo po planu, navodi se u saopštenju.

Evakuacije državljana Srbije koji su izrazili želju da se iz bezbednosno ugroženih područja vrate u Srbiju počele su pre nekoliko dana, na inicijativu predsednika države Aleksandra Vučića i uz pomoć nacionalne avio-kompanije Er Srbija, rekao je pomoćnik ministra Jović. On je rekao da u vreme “tektonskih poremećaja u međunarodnim odnosima” kada se očekuju nove krize, izazovi i novi rizici Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ostaje otvoreno 24 časa na raspolaganju