Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije

Evakuacionim letom noćas iz Dubaija vraćeno 266 državljana Srbije

Na drugom evakuacionom letu za Dubaija od početka krize, delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodio je pomoćnik ministra Željko Jović, a ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima delegacija je krenula juče rano ujutro kako bi uspostavljanje još jednog vazdušnog mosta iz Beograda ka Bliskom istoku proteklo po planu, navodi se u saopštenju.

Evakuacije državljana Srbije koji su izrazili želju da se iz bezbednosno ugroženih područja vrate u Srbiju počele su pre nekoliko dana, na inicijativu predsednika države Aleksandra Vučića i uz pomoć nacionalne avio-kompanije Er Srbija, rekao je pomoćnik ministra Jović. On je rekao da u vreme “tektonskih poremećaja u međunarodnim odnosima” kada se očekuju nove krize, izazovi i novi rizici Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ostaje otvoreno 24 časa na raspolaganju
