Akcija otkrivanja prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilima

U Srbiji je danas počela pojačana kontrola saobraćaja povodom međunarodne akcije Evropske mreže saobraćajne policije „ROADPOL“, a akcenat će biti na otkrivanju prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilima.

Akcija će trajati do 15. marta. „Ova akcija ima za cilj unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanje svesti o značaju upotrebe sigurnosnog pojasa, koji predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite u slučaju saobraćajne nezgode. Nekorišćenje sigurnosnog pojasa i dalje predstavlja jedan od najvećih problema bezbednosti saobraćaja u Srbiji, jer na godišnjem nivou, u saobraćajnim nezgodama, život izgubi više od 100 osoba“, navode u Upravi