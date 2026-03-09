Đoković protiv Amerikanca balkanskog porekla za osminu finala Indijan Velsa

Novak Đoković igraće protiv Aleksandra Kovačevića u trećem kolu Indijan Velsa, a meč počinje u 19 časova. Tok susreta i najvažnija dešavanja možete da ispratite na Internet portalu RTS-a.

Posle više od dva sata igre protiv Poljaka Kamila Majhšaka Đoković je uspeo da ga savlada i izbori plasman u treće kolo. Nije dobro započeo taj meč srpski teniser i izgubio je prvi set, ali kako je vreme odmicalo igrao je sve bolje i na kraju zaslužio pobedu. Ovo je prvi turnir Novaka još od Australijan opena i poraza u finalu prvog grend slema u sezoni. Rekao je Đoković da će se fokusirati na najveća takmičenja u ovoj sezoni i da će plan igranja turnira praviti u