Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora

RTS pre 50 minuta
Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora

Zbog zaštite domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, Vlada Republike Srbije donela je na jutrošnjoj vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora. Odluka važi do 19. marta.

"Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta do 19. marta nakon čega ćemo donositi dalje odluke. Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu", izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Ministarka podseća i da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate jeftinije u odnosu na realnu cenu na berzi te da
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora

Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora

Euronews pre 1 sat
Vlada Srbije zabranila izvoz naftnih derivata

Vlada Srbije zabranila izvoz naftnih derivata

N1 Info pre 2 sata
Vlada Srbije zabranila izvoz naftnih derivata

Vlada Srbije zabranila izvoz naftnih derivata

Nova pre 2 sata
Vlada Srbije zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata

Vlada Srbije zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata

Sputnik pre 2 sata
Vlada Srbije zabranila izvoz nafte

Vlada Srbije zabranila izvoz nafte

Vesti online pre 2 sata
Vlada Srbije donela odluku da zabrani izvoz nafte i naftnih derivata do 19. marta

Vlada Srbije donela odluku da zabrani izvoz nafte i naftnih derivata do 19. marta

Newsmax Balkans pre 2 sata
Zašto je Srbija hitno zabranila izvoz nafte? Evo šta ova odluka zapravo znači

Zašto je Srbija hitno zabranila izvoz nafte? Evo šta ova odluka zapravo znači

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaVlada SrbijeVlada Republike Srbijenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Beyond the Cycle: Brifing o tržištu nekretnina i investicija u Srbiji 2026

Beyond the Cycle: Brifing o tržištu nekretnina i investicija u Srbiji 2026

Forbes pre 15 minuta
Mačvanski poljoprivrednici obustavili proteste

Mačvanski poljoprivrednici obustavili proteste

Nova ekonomija pre 20 minuta
Kompanije masovno kupuju sopstvene akcije –skriveni motor rasta na berzi

Kompanije masovno kupuju sopstvene akcije –skriveni motor rasta na berzi

Bloomberg Adria pre 30 minuta
ER Srbija i Etno-mreža počinju saradnju u cilju očuvanja kulturnog identiteta

ER Srbija i Etno-mreža počinju saradnju u cilju očuvanja kulturnog identiteta

RTV pre 20 minuta
Čadež:Nova strategija razvoja pokreće veliki investicioni ciklus i digitalnu transformaciju privrede

Čadež:Nova strategija razvoja pokreće veliki investicioni ciklus i digitalnu transformaciju privrede

Serbian News Media pre 34 minuta