BLISKOISTOČNI SUKOB: Počeli vazdušni napadi na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu; Iran preti konfiskacijom imovine

TEHERAN, VAŠINGTON, TEL AVIV - Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su započele talas vazdušnih napada na infrastrukturu proiranskog militantnog pokreta Hezbolah u južnim predgrađima Bejruta.

Na video snimku koji je na platformi X objavio Lebanon njuz, vidi se niz jakih eksplozija u prizemlju jedne zgrade, i gust dim koji se proširio na ulicu na kojoj je u tom trenutku bilo prolaznika. IDF je ranije danas upozorio da će napasti filijale udruženja Al Kard al Hasan, za koje je naveo da je poznato da ih Hezbolah koristi kao kvazi-banku, prenosi Tajms of Izrael. Portparol IDF-a, pukovnik Avihaj Adrei je kazao da će IDF delovati protiv "terorističke