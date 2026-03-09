Novi ajatolah Irana je Modžtaba Hamnei, Iranska Revolucionarna garda mu se zaklela na vernost

TEHERAN - Iranska Revolucionarna garda (IRGC) čestitala je danas Modžtabi Hamneiju izbor za novog vrhovnog vođu Irana i izrazila punu lojalnost njegovom vođstvu, nakon što ga je za tu funkciju izabrala Skupština eksperata, preneli su iranski državni mediji.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da izražava "iskrenu i doživotnu odanost" Modžtabi Hamneiju, naglašavajući da će "slušati naređenja i biti spremni da ih sprovedu", prenosi Al Džazira. Iranska agencija Tasnim prenela je i poruku Revolucionarne garde u kojoj se navodi da ta organizacija objavljuje "poštovanje, lojalnost i poslušnost onome koga su izabrali eksperti za vođstvo". U saopštenju koje su preneli državni mediji navodi se da odluka