UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski otkriva gde će Rusija napasti Ukrajinu na proleće; Fico: Kijev spreman da uništi "Družbu"

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.475. dan. Ukrajinski stručnjaci za presretače dronova stići će na Bliski istok sledeće nedelje, saopštio je predsednik Volodimir Zelenski.

Oružane snage Ukrajine izvele su seriju napada na ruska naftna postrojenja.Ugašen je požar koji je izbio nakon udara na skladiše nafte u Krasnodarskoj Pokrajini. Ruski dron je pogodio voz na liniji Kijev-Sumi u Sumskom okrugu, u kojem se nalazilo do 200 putnika. Nije bilo povređenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kaže da su glavni ciljevi ruske ofanzive na proleće na istoku, zauzimanje Donjecke i Luganske oblasti. Navodi i da Rusi još uvek razmatraju