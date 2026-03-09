Đedović Handanović: „Do 2030. Srbija treba da dobije oko 1.500 megavata struje iz novih kapaciteta“

Serbian News Media pre 29 minuta
Đedović Handanović: „Do 2030. Srbija treba da dobije oko 1.500 megavata struje iz novih kapaciteta“
Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da bi prema projekcijama, do 2030. godine Srbija mogla da dobije oko 1.500 megavata novih kapaciteta električne energije u državnom vlasništvu, što je oko 20 odsto trenutnih kapaciteta. „Nastupa era električne energije i ono što mi moramo da uradimo jeste da povećamo naše proizvodne kapacitete“, rekla je ona za RTS. Kako je objasnila, plan podrazumeva izgradnju novih gasnih elektrana, ali i snažniji
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora

Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora

Biznis.rs pre 9 minuta
Zlato u padu dok poskupljenje nafte izaziva strah od rasta kamatnih stopa

Zlato u padu dok poskupljenje nafte izaziva strah od rasta kamatnih stopa

Bloomberg Adria pre 3 minuta
Rat SAD i Izraela sa Iranom zatvorio Ormuški moreuz: Gas u Evropi poskupeo više od 20 odsto

Rat SAD i Izraela sa Iranom zatvorio Ormuški moreuz: Gas u Evropi poskupeo više od 20 odsto

Telegraf pre 4 minuta
Đedović: Prioritet je stabilno snabdevanje energentima i zaštita građana od nestašica

Đedović: Prioritet je stabilno snabdevanje energentima i zaštita građana od nestašica

RTV pre 54 minuta
Vlada Srbije zabranila izvoz naftnih derivata

Vlada Srbije zabranila izvoz naftnih derivata

Serbian News Media pre 49 minuta
Zbog rata na Bliskom istoku skočile cene nafte na preko 110 dolara po barelu, pada vrednost akcija

Zbog rata na Bliskom istoku skočile cene nafte na preko 110 dolara po barelu, pada vrednost akcija

Serbian News Media pre 34 minuta
Đedović Handanović: Nastupa era električne energije, moramo da povećamo proizvodne kapacitete

Đedović Handanović: Nastupa era električne energije, moramo da povećamo proizvodne kapacitete

N1 Info pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSsrbija

Ekonomija, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO Novi napadi na Bliskom istoku: Aktivirana odbrana u Dubaiju, Turska šalje avione na Kipar, svetu preti nova…

BLOG UŽIVO Novi napadi na Bliskom istoku: Aktivirana odbrana u Dubaiju, Turska šalje avione na Kipar, svetu preti nova inflacija

Nova pre 9 minuta
Kapital koji raste

Kapital koji raste

Bonitet pre 9 minuta
Cena nafte premašila 110 dolara po barelu, pada vrednost akcija

Cena nafte premašila 110 dolara po barelu, pada vrednost akcija

Danas pre 9 minuta
OTP Grupa u 2025. povećala dobit nakon oporezivanja za 8 posto

OTP Grupa u 2025. povećala dobit nakon oporezivanja za 8 posto

SEEbiz pre 8 minuta
Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora

Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora

Biznis.rs pre 9 minuta