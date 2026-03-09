Lučani: Posle prigovora, ponovo proglašena izborna lista Zvuk pravde – Zajedno za studente

Opštinska izborna komisija (OIK) u Lučanima ponovo je proglasila izbornu listu „Zvuk pravde – Zajedno za studente“, koju je podnela opoziciona grupa građana „Jedan tim“.

Lista je već bila proglašena 28. februara, a ponišena je na sednici Opštinske izborne komisije 3. marta pošto su usvojeni prigovori ovlašćenog lica izborne liste „Zajedno za Lučane“. Iz grupe građana „Jedan tim“ rekli su agenciji Beta da su posle poništavanja liste uspeli da u kratkom roku prikupe više potpisa nego prvi put. Za lokalne izbore u Lučanima 29. marta proglašene su i liste „Zeleni front za studente – Dragačevo“, koju je podnela grupa građana „Zeleno
