Novi Pazar pobedio Mladost u Super ligi Srbije, bez pogodaka u duelu OFK Beograda i Radničkog 1923

Serbian News Media pre 1 sat
Fudbaleri Novog Pazara pobedili su večeras na gostujućem terenu u Lučanima Mladost 2:0, u utakmici 26. kola Super lige Srbije, i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf u državnom prvenstvu.

Prednost Novom Pazaru doneo je Dominik Sadi golom u 31. minutu, a konačan rezultat je postavio Stefan Stanisavljević pogotkom u 83. minutu. Novi Pazar, koji je pobedio u sve četiri svoje utakmice u Super ligi Srbije otkad je ekipu preuzeo trener Nenad Lalatović, je četvrti na tabeli sa 45 bodova, dok Mladost zauzima 14. mesto sa 27 bodova. Novi Pazar će u narednom kolu dočekati Čukarički, dok će Mladost igrati na gostujućem terenu u Pančevu protiv Železničara. OFK
Lalat ispričao priču o jednoj baki i jednom deki i poručio: ''Pazi, Pazar i dalje gazi!''

Sportske.net pre 33 minuta
Mačvi samo bod na domaćem terenu protiv FAP-a

Šabačke novosti pre 48 minuta
Puzigaća napustio Novi Sad

Sport klub pre 1 sat
Sadi i Stanisavljević za pobedu u Lučanima

Radio sto plus pre 2 sata
Mladost – Novi Pazar 0:2

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Lalatovićev Novi Pazar nastavio trijumfalni niz, remi OFK Beograda i Radničkog iz Kragujevca

RTS pre 1 sat
Pazi, pazi, pazar gazi: Hit izjava Nenada Lalatovića!

Hot sport pre 1 sat
Danas pre 13 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 2 sata
Danas pre 4 sati