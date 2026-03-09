Novi Pazar pobedio Mladost u Super ligi Srbije, bez pogodaka u duelu OFK Beograda i Radničkog 1923

Fudbaleri Novog Pazara pobedili su večeras na gostujućem terenu u Lučanima Mladost 2:0, u utakmici 26. kola Super lige Srbije, i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf u državnom prvenstvu.

Prednost Novom Pazaru doneo je Dominik Sadi golom u 31. minutu, a konačan rezultat je postavio Stefan Stanisavljević pogotkom u 83. minutu. Novi Pazar, koji je pobedio u sve četiri svoje utakmice u Super ligi Srbije otkad je ekipu preuzeo trener Nenad Lalatović, je četvrti na tabeli sa 45 bodova, dok Mladost zauzima 14. mesto sa 27 bodova. Novi Pazar će u narednom kolu dočekati Čukarički, dok će Mladost igrati na gostujućem terenu u Pančevu protiv Železničara. OFK