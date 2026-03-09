Opoziciona koalicija neće učestvovati na predstojećim lokalnim izborima u Kuli

Serbian News Media pre 1 sat
Opoziciona koalicija neće učestvovati na predstojećim lokalnim izborima u Kuli

Opoziciona koalicija Ujedinjeni za slobodnu Kulu saopštila je danas da neće učestvovati na predstojećim lokalnim izborima u toj opštini.

Oni su u saopštenju zahvalili svim građanima koji dali potpis podrške za kandidaturu navedene liste. „Vaša podrška je temelj naše zajedničke borbe koja se nastavlja kako bismo omogućiti minimum demokratskih i fer uslova u izbornom procesu“, piše u saopštenju. Oni su potpisali sporazum 1. marta, nakon što je Zeleno-levi front podržao studentsku listu „Glas mladih opštine Kula“, posle čega su skupljali potpise, ali listu nisu predali. Tu koaliciju čine Nova
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Crta: Više od 70 aktivnosti funkcionera za šest dana u mestima u kojima održavaju lokalni izbori

Crta: Više od 70 aktivnosti funkcionera za šest dana u mestima u kojima održavaju lokalni izbori

Mašina pre 50 minuta
Opoziciona koalicija neće učestvovati na predstojećim lokalnim izborima u Kuli

Opoziciona koalicija neće učestvovati na predstojećim lokalnim izborima u Kuli

NIN pre 31 minuta
Istakao rok za podnošenje listi za lokalne izbore, ko su do sada potvrđeni kandidati?

Istakao rok za podnošenje listi za lokalne izbore, ko su do sada potvrđeni kandidati?

Mašina pre 2 sata
U Boru proglašeno pet izbornih lista, tri na čekanju

U Boru proglašeno pet izbornih lista, tri na čekanju

N1 Info pre 1 sat
Istekao rok za prijavu lista za lokalne izbore, najviše lista proglašeno u Lučanima

Istekao rok za prijavu lista za lokalne izbore, najviše lista proglašeno u Lučanima

RTV pre 1 sat
U Boru proglašeno 5 izbornih lista, 3 na čekanju

U Boru proglašeno 5 izbornih lista, 3 na čekanju

Nedeljnik pre 2 sata
Opoziciona koalicija neće učestvovati na izborima u Kuli

Opoziciona koalicija neće učestvovati na izborima u Kuli

Moj Novi Sad pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KandidaturaIzboriKula

Vojvodina, najnovije vesti »

Novo ročište za učesnike protesta u Zrenjaninu: Građani pozvani da u četvrtak pruže podršku ispred Prekršajnog suda Građani za…

Novo ročište za učesnike protesta u Zrenjaninu: Građani pozvani da u četvrtak pruže podršku ispred Prekršajnog suda Građani za građane

Volim Zrenjanin pre 16 minuta
Crta: Više od 70 aktivnosti funkcionera za šest dana u mestima u kojima održavaju lokalni izbori

Crta: Više od 70 aktivnosti funkcionera za šest dana u mestima u kojima održavaju lokalni izbori

Mašina pre 50 minuta
Pravni fakultet u Novom Sadu reagovao na saopštenje Akademskog plenuma o navodnom dodeljivanju novca za projekat sudiji i…

Pravni fakultet u Novom Sadu reagovao na saopštenje Akademskog plenuma o navodnom dodeljivanju novca za projekat sudiji i prodekanki

N1 Info pre 41 minuta
Provera ispravnosti sirena za javno uzbunjivanje u Novom Sadu u sredu u podne

Provera ispravnosti sirena za javno uzbunjivanje u Novom Sadu u sredu u podne

N1 Info pre 45 minuta
Zaposleni "Jovine" gimnazije: Škola u dubokoj krizi, drastično smanjen broj učenika koji žele da je upišu

Zaposleni "Jovine" gimnazije: Škola u dubokoj krizi, drastično smanjen broj učenika koji žele da je upišu

N1 Info pre 40 minuta