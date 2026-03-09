Opoziciona koalicija neće učestvovati na predstojećim lokalnim izborima u Kuli

Opoziciona koalicija Ujedinjeni za slobodnu Kulu saopštila je danas da neće učestvovati na predstojećim lokalnim izborima u toj opštini.

Oni su u saopštenju zahvalili svim građanima koji dali potpis podrške za kandidaturu navedene liste. „Vaša podrška je temelj naše zajedničke borbe koja se nastavlja kako bismo omogućiti minimum demokratskih i fer uslova u izbornom procesu“, piše u saopštenju. Oni su potpisali sporazum 1. marta, nakon što je Zeleno-levi front podržao studentsku listu „Glas mladih opštine Kula“, posle čega su skupljali potpise, ali listu nisu predali. Tu koaliciju čine Nova