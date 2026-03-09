Tokom vikenda 30 saobraćajnih nezgoda u Južnobanačkom okrugu, jedna osoba poginula

Serbian News Media pre 22 minuta
Tokom vikenda 30 saobraćajnih nezgoda u Južnobanačkom okrugu, jedna osoba poginula

U periodu od 6. do 8. marta na području Južnobačkog okruga dogodilo se 30 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba poginula, jedna je teško povređena, a 20 je zadobilo teške povrede, saopštila je danas Policijska uprava u Novom Sadu.

Od 30 zabeležnih nezgoda, u Novom Sadu su se dogodile 24 u kojima je jedna osoba izgubila život, jedna je teško povređena, a 17 je zadobilo lakše povrede. Policija je tokom vikenda na području okruga otkrila i kaznila ukupno 851 saobraćajni prekršaj. Iz saobraćaja je isključeno 140 vozača i 11 vozila, a zadržano je 15 vozača – osam zbog vožnje pod dejstvom alkohola, pet zbog ponavljanja ili nastavka prekršaja i dva zbog nasilničke vožnje. Za nasilničku vožnju
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Tokom vikenda u Nišu sankcionisano 497 vozača, 40 isključeno iz saobraćaja zbog alkohola

Tokom vikenda u Nišu sankcionisano 497 vozača, 40 isključeno iz saobraćaja zbog alkohola

Niške vesti pre 7 minuta
Sedam saobraćajnih nezgoda tokom protekle nedelje na području PU Pirot

Sedam saobraćajnih nezgoda tokom protekle nedelje na području PU Pirot

Pirotske vesti pre 1 sat
Policija otkrila 40 pijanih vozača, jedan od njih vozio sa skoro 3 promila alkohola u krvi

Policija otkrila 40 pijanih vozača, jedan od njih vozio sa skoro 3 promila alkohola u krvi

Jugmedia pre 27 minuta
okom vikenda u Nišu sankcionisano 497 vozača, 40 isključeno iz saobraćaja zbog alkohola

okom vikenda u Nišu sankcionisano 497 vozača, 40 isključeno iz saobraćaja zbog alkohola

Niške vesti pre 22 minuta
Totalno pijani u saobraćaju: Jedan vozio automobil u Temerinu, drugi bicikl u Bačkoj Palanci

Totalno pijani u saobraćaju: Jedan vozio automobil u Temerinu, drugi bicikl u Bačkoj Palanci

Radio 021 pre 52 minuta
U protekloj nedelji otkriveno i sankcionisano 511 saobraćajnih prekršaja na području Policijske uprave Pirot

U protekloj nedelji otkriveno i sankcionisano 511 saobraćajnih prekršaja na području Policijske uprave Pirot

Plus online pre 1 sat
30 saobraćajnih nesreća tokom vikenda u Južnobačkom okrugu: Jedna osoba poginula, više od 20 povređenih

30 saobraćajnih nesreća tokom vikenda u Južnobačkom okrugu: Jedna osoba poginula, više od 20 povređenih

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMUP

Vojvodina, najnovije vesti »

Ujedinjena opozicija u Kuli nije predala listu nego podržala studente: Pojavila je još jedna izborna lista „srpskih liberala“…

Ujedinjena opozicija u Kuli nije predala listu nego podržala studente: Pojavila je još jedna izborna lista „srpskih liberala“

Danas pre 2 minuta
Tokom vikenda u Nišu sankcionisano 497 vozača, 40 isključeno iz saobraćaja zbog alkohola

Tokom vikenda u Nišu sankcionisano 497 vozača, 40 isključeno iz saobraćaja zbog alkohola

Niške vesti pre 7 minuta
Raznovrstan program u „Klari i Rosi“: radionice, film i koncert tokom cele nedelje

Raznovrstan program u „Klari i Rosi“: radionice, film i koncert tokom cele nedelje

Subotica.com pre 12 minuta
Braća na suprotnim stranama: Damjan i Nikola Hemun igrali gradski derbi u različitim dresovima

Braća na suprotnim stranama: Damjan i Nikola Hemun igrali gradski derbi u različitim dresovima

In medija pre 12 minuta
Vikend u Nišu: 40 vozača isključeno zbog alkohola u organizmu

Vikend u Nišu: 40 vozača isključeno zbog alkohola u organizmu

Glas juga pre 2 minuta