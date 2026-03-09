Tokom vikenda 30 saobraćajnih nezgoda u Južnobanačkom okrugu, jedna osoba poginula

U periodu od 6. do 8. marta na području Južnobačkog okruga dogodilo se 30 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba poginula, jedna je teško povređena, a 20 je zadobilo teške povrede, saopštila je danas Policijska uprava u Novom Sadu.

Od 30 zabeležnih nezgoda, u Novom Sadu su se dogodile 24 u kojima je jedna osoba izgubila život, jedna je teško povređena, a 17 je zadobilo lakše povrede. Policija je tokom vikenda na području okruga otkrila i kaznila ukupno 851 saobraćajni prekršaj. Iz saobraćaja je isključeno 140 vozača i 11 vozila, a zadržano je 15 vozača – osam zbog vožnje pod dejstvom alkohola, pet zbog ponavljanja ili nastavka prekršaja i dva zbog nasilničke vožnje. Za nasilničku vožnju