Vučić: Srbija ima sigurne rezerve i dizela i benzina za period od 90 dana, a kerozina za 35 dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sinoć pozvao predsednika vlade Srbije Đuru Macuta i zamolio ga da se donese odluka o zabrani izvoza nafte i naftnih derivata iz zemlje, istovremeno navodeći da Srbija ima sigurne rezerve i dizela i benzina za period od 90 dana, a kerozina za 35 dana. „Kada sam video da su nestašice na pojedinim pumpama u regionu, rekao sam da se interventno zabrani izvoz nafte i naftnih derivata“, kazao je novinarima Vučić, koji