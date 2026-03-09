Vučić: Srbija ima sigurne rezerve i dizela i benzina za period od 90 dana, a kerozina za 35 dana

Vučić: Srbija ima sigurne rezerve i dizela i benzina za period od 90 dana, a kerozina za 35 dana
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sinoć pozvao predsednika vlade Srbije Đuru Macuta i zamolio ga da se donese odluka o zabrani izvoza nafte i naftnih derivata iz zemlje, istovremeno navodeći da Srbija ima sigurne rezerve i dizela i benzina za period od 90 dana, a kerozina za 35 dana. „Kada sam video da su nestašice na pojedinim pumpama u regionu, rekao sam da se interventno zabrani izvoz nafte i naftnih derivata“, kazao je novinarima Vučić, koji
