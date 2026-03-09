Zelenski najavio pomoć Ukrajine američkim bazama u Jordanu da se odbrane od iranskih dronova

Ukrajina će rasporediti dronove presretače i tim stručnjaka kako bi pomogla u zaštiti američkih vojnih baza u Jordanu, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski za američki list Njujork tajms (The New York Times).

Zelenski je rekao da su američke vlasti zatražile tu pomoć 5. marta. „Odmah smo odgovorili. Rekao sam da ćemo, naravno, poslati svoje stručnjake“, rekao je Zelenski. To raspoređivanje dolazi u trenutku kada Iran uzvraća na napade Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, lansirajući dronove i rakete na američke baze, diplomatske objekte i civilne ciljeve u regionu. Prema rečima Zelenskog, Kijev je primio pozive od lidera Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata,