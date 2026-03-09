Dmitrijev podržao predlog Sijarta da se ukine zabrana uvoza ruske nafte i gasa u EU

Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i rukovodilac Ruskog fonda za direktna ulaganja, podržao je stav mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta o potrebi ukidanja zabrane uvoza ruske nafte i gasa u EU.

Ranije je Sijarto na Iksu napisao da EU treba odmah da ukine zabranu uvoza ruske nafte i gasa usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku i rizika za globalno snabdevanje energijom. Tvrdio je da smanjenje globalne ponude može dovesti do naglog rasta cena, što bi ugrozilo evropsku ekonomiju i dobrobit njenih građana. Takođe je napomenuo da bi zadržavanje sankcija protiv ruskih energetskih resursa moglo da nanese ozbiljnu štetu evropskim građanima i ekonomiji EU. Prema
