Fond PIO: Prigovori penzionera na rang-liste za banje od danas do 13. marta

Penzioneri od danas, 9. marta, do 13. marta mogu da ulažu prigovore na preliminarne rang-liste za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju u neku od 27 banja Srbije, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ( PIO).

Preliminarne liste objavljene su na oglasnim tablama udruženja penzionera, Direkcije fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda PIO u petak, 6. marta, a konačne rang-liste bile objavljene 19. marta, nakon što nadležna komisija razmotri prigovore koji budu podneti tokom sledeće sedmice. Za upućivanje na besplatan banjski oporavak ove godine se prijavilo oko 68.500 korisnika, a pravo će ostvariti 22.079 penzionera. Oglas za prijem zahteva za rehabilitaciju za 2026.