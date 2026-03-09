Jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo: Najviša dnevna do 19 stepeni

Jutro u Srbiji pretežno vedro i hladno, na krajnjem jugu umereno oblačno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine, dok će u toku dana biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu, uz nešto više oblačnosti, moguća je kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i jak istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od -1 do 8, a najviša od 14 do 19 stepeni. I u Beogradu će biti sunčano, vetrovito i relativno toplo vreme, s vetrom
