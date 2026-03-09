Vučić: Imamo sigurnih rezervi dizela i benzina za 90 dana, kerozina za 35

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da sigurnih rezervi dizela i benzina ima za 90 dana, kao i rezervi kerozina za 35 dana i dodao da je sinoć pozvao premijera Đuru Macuta kako bi ga zamolio da Vlada Srbije donese hitnu odluku o zabrani izvoza naftnih derivata.

“Sinoć sam u 23.20 pozvao predsednika vlade i zamolio ga da danas donesu odluku o zabrani izvoza. Nisam gledao vesti ceo dan iz regiona i onda kada sam video da su nestašice na pojedinim pumpama i da prelaze iz Austrije u Sloveniju do Crne Gore, ne mislim da je nešto strašno, ali ipak se nešto događa, rekao sam samo da zabranimo interventni izvoz nafte i naftnih derivata”, kazao je Vučić u Crvenki tokom obilaska kompanije “Sigma”. Vučić je, odgovarajući na
