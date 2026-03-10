Uživo Kontraofanziva je pokrenuta; Rusi izgubili; Ukrajinci: Ostalo je još malo da "očistimo FOTO/VIDEO

Danas je 1.476. dan rata u Ukrajini - Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je s ruskim liderom Vladimirom Putinom. Ipak, mirovni pregovori su "na čekanju", jer je pažnja saveznika Kijeva usmerena na napade na Iran, izjavio je Volodimir Zelenski.

Za to vreme žestoke borbe na frontu se nastavljaju. Ruski mediji navode da njihova vojska napreduje, dok ukrajinski tvrde da napadaju dronovima ruske regione.