Šala sa toaletom papirom završena tragično – poginuo nastavnik

BBC News pre 45 minuta | Medlin Halpert

CBS News Ljudi ostavljaju cveće na mestu gde je poginuo nastavnik u Americi

Nastavnik srednje škole u ​​američkoj državi Džordžiji slučajno je pregažen i poginuo ispred njegove kuće nakon što je šala sa toalet papirom koju su izveli njegovi učenici pošla po zlu, saopštili su zvaničnici.

Džejson Hjuz (40) izašao je iz kuće da iznenadi učenike koji su iz šale bacali toalet papir preko drveća.

Ali, Hjuz se spotakao i pao na travu klizavu od kiše, i dok su učenici pokušavali da pobegnu sa mesta događaja u dva odvojena automobila, slučajno ga je pregazio vozač jednih kola, saopštila je policija.

Učenik koji je vozio automobil optužen je za ubistvo u saobraćaju, ali porodica nastavnika kaže da želi da se optužbe odbace.

Lora Hjuz, supruga Džejsona Hjuza, takođe nastavnica u istoj srednjoj školi, rekla je za Njujork tajms da su njenog muža učenici voleli.

On je znao za šalu i „bio je uzbuđen i čekao je da ih uhvati na delu“, kaže ona.

Učenik vozač, identifikovan kao 18-godišnji Džejden Rajan Volas, i još dvojica, pokušali su da pomognu Hjuzu pre nego što su stigle ekipe hitne pomoći i odvezle ga u bolnicu, saopštila je policija.

Volas i još četvoro osamnaestogodišnjaka koji su učestvovali u tragediji optuženi su i za krivično delo upada na posed i bacanje smeća na privatnom posedu.

Hjuzova supruga je za Njujork tajms rekla da porodica ne želi da bilo ko bude optužen.

„Ovo je strašna tragedija i naša porodica je odlučna da spreči da se dogodi nova tragedija, koja bi uništila živote ovih učenika“, rekla je.

„Bilo bi to protivno Džejsonovoj posvećenosti razvoju i odgoju ove dece.“

Portparol školskog okruga okruga Hol rekao je lokalnom mediju WXIA da će Hjuz biti upamćen kao „strastveni nastavnik koga su voleli i poštovali učenici i kolege“.

Ispred škole u kojoj je Hjuz predavao postavljeno je spomen-obeležje.

(BBC News, 03.10.2026)