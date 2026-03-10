BBC vesti na srpskom

Šala sa toaletom papirom završena tragično - poginuo nastavnik

Porodica nesrećno nastradalog nastavnika srednje škole u američkoj državi Džordžiji ne žele da tuže učenike koji su učestvovali u šali.

BBC News pre 45 minuta  |  Medlin Halpert
Ljudi ostavljaju cveće na mestu gde je poginuo nastavnik u Americi
CBS News
Ljudi ostavljaju cveće na mestu gde je poginuo nastavnik u Americi

Nastavnik srednje škole u ​​američkoj državi Džordžiji slučajno je pregažen i poginuo ispred njegove kuće nakon što je šala sa toalet papirom koju su izveli njegovi učenici pošla po zlu, saopštili su zvaničnici.

Džejson Hjuz (40) izašao je iz kuće da iznenadi učenike koji su iz šale bacali toalet papir preko drveća.

Ali, Hjuz se spotakao i pao na travu klizavu od kiše, i dok su učenici pokušavali da pobegnu sa mesta događaja u dva odvojena automobila, slučajno ga je pregazio vozač jednih kola, saopštila je policija.

Učenik koji je vozio automobil optužen je za ubistvo u saobraćaju, ali porodica nastavnika kaže da želi da se optužbe odbace.

Lora Hjuz, supruga Džejsona Hjuza, takođe nastavnica u istoj srednjoj školi, rekla je za Njujork tajms da su njenog muža učenici voleli.

On je znao za šalu i „bio je uzbuđen i čekao je da ih uhvati na delu“, kaže ona.

Učenik vozač, identifikovan kao 18-godišnji Džejden Rajan Volas, i još dvojica, pokušali su da pomognu Hjuzu pre nego što su stigle ekipe hitne pomoći i odvezle ga u bolnicu, saopštila je policija.

Volas i još četvoro osamnaestogodišnjaka koji su učestvovali u tragediji optuženi su i za krivično delo upada na posed i bacanje smeća na privatnom posedu.

Hjuzova supruga je za Njujork tajms rekla da porodica ne želi da bilo ko bude optužen.

„Ovo je strašna tragedija i naša porodica je odlučna da spreči da se dogodi nova tragedija, koja bi uništila živote ovih učenika“, rekla je.

„Bilo bi to protivno Džejsonovoj posvećenosti razvoju i odgoju ove dece.“

Portparol školskog okruga okruga Hol rekao je lokalnom mediju WXIA da će Hjuz biti upamćen kao „strastveni nastavnik koga su voleli i poštovali učenici i kolege“.

Ispred škole u kojoj je Hjuz predavao postavljeno je spomen-obeležje.

Pogledajte video: Toalet papir zaustavio saobraćaj u Kaliforniji

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.10.2026)

BBC News
Generacija bez kikirikija: Kad alergije promene detinjstvo

Generacija bez kikirikija: Kad alergije promene detinjstvo

BBC News pre 1 sat
Cena nafte opala, Tramp preti Iranu: 'Čekaju vas vatra i oganj'

Cena nafte opala, Tramp preti Iranu: 'Čekaju vas vatra i oganj'

BBC News pre 1 sat
Ko je Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana

Ko je Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana

BBC News pre 18 sati
BBC Verifaj: Američka raketa pogodila vojnu bazu u blizini škole u Iranu

BBC Verifaj: Američka raketa pogodila vojnu bazu u blizini škole u Iranu

BBC News pre 13 sati
Pucano na Rijaninu kuću u Los Anđelesu

Pucano na Rijaninu kuću u Los Anđelesu

BBC News pre 22 sata
BBC News

Povezane vesti »

Šala sa toaletom papirom završena tragično - poginuo nastavnik

Šala sa toaletom papirom završena tragično - poginuo nastavnik

NIN pre 40 minuta
Šala sa toaletom papirom završena tragično – poginuo nastavnik

Šala sa toaletom papirom završena tragično – poginuo nastavnik

Južne vesti pre 34 minuta
Šala sa toaletom papirom završena tragično – poginuo nastavnik

Šala sa toaletom papirom završena tragično – poginuo nastavnik

Danas pre 35 minuta
Šala sa toaletom papirom završena tragično - poginuo nastavnik

Šala sa toaletom papirom završena tragično - poginuo nastavnik

Radio 021 pre 35 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Pregled pred upis u prvi razred jedan od najbitnijih pregleda u odrastanju dece

Pregled pred upis u prvi razred jedan od najbitnijih pregleda u odrastanju dece

RTV pre 5 minuta
Jović za RTS: Evakuacija iz ratne zone složena operacija, u Srbiju vraćeno oko 1.800 ljudi

Jović za RTS: Evakuacija iz ratne zone složena operacija, u Srbiju vraćeno oko 1.800 ljudi

RTS pre 5 minuta
Pešić (SSP): Roditelji koji brinu o deci sa teškim smetnjama ne traže milost, već sistemsko rešenje

Pešić (SSP): Roditelji koji brinu o deci sa teškim smetnjama ne traže milost, već sistemsko rešenje

Danas pre 5 minuta
Tužilac Lazić o efektu "Mrdićevih zakona": Nije mafija pobedila državu, ali su joj uvećane šanse

Tužilac Lazić o efektu "Mrdićevih zakona": Nije mafija pobedila državu, ali su joj uvećane šanse

N1 Info pre 44 minuta
Protiv pripadnika Vojske koji su preneli „tajne“ poruke i dokumenta po naređenju osuđenog generala Milosava Simovića nisu…

Protiv pripadnika Vojske koji su preneli „tajne“ poruke i dokumenta po naređenju osuđenog generala Milosava Simovića nisu pokrenuti bilo kakvi postupci

Danas pre 35 minuta